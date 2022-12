Uso de máscara em escolas e prédios públicos volta a ser obrigatório em Barbalha

Os estudantes, docentes e funcionários das escolas de ensino público e privado em Barbalha voltarão a utilizar máscaras. O motivo: entra em vigor a partir de amanhã, 6, o novo decreto da prefeitura que prevê a obrigatoriedade delas dentro das dependências das instituições educacionais.





O documento também prevê a obrigatoriedade do uso de máscaras no interior das repartições públicas do município.





O decreto do prefeito Guilherme Saraiva (PDT) segue as orientações do Comitê Técnico-Científico de Combate à Covid-19 de Barbalha, que registrou aumento no número de casos da doença, tanto no município como no estado do Ceará.





O novo decreto recomenda o uso da máscara de proteção no transporte público e seus locais de acesso, além de espaços fechados ou com aglomeração. O documento recomenda ainda que os estabelecimentos comerciais disponibilizem, aos seus clientes, meios de higienização individual, tais como, local para lavagem das mãos e álcool gel 70%.





Em tempo





A decisão é válida até o dia 12 de dezembro.





Em tempo 2





Caso o paciente apresente sintomas, poderá realizar o teste para Covid-19 gratuitamente no Centro de Saúde Dr. Leão Sampaio, localizado na Rua Divino Salvador, S/N, no Centro de Barbalha, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30, no período da manhã, e das 13h às 16h, à tarde. E, aos sábados no período da manhã, das 8h às 11h.





Via Cn7