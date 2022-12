Sobralense que levava jovens para trabalho análogo à escravidão na Ásia é preso

O suspeito teve mandado de prisão preventiva cumprido no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Ele recebia 500 dólares de um grupo criminoso internacional por cada jovem que aliciava.





O cearense suspeito de levar jovens para trabalhar em situação semelhante à escravidão em Mianmar, no leste asiático, foi preso nesta quinta-feira (2). Ele teve mandado de prisão preventiva cumprido ao retornar ao Brasil, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.





Dez jovens brasileiros foram resgatados, sendo seis deles naturais de Sobral, no norte do Ceará. André Luís Sales Cunha, de 24 anos, foi preso pela Polícia Federal com apoio da Interpol.





Conforme informações da polícia, André recebia de um grupo criminoso de Mianmar 500 dólares para cada jovem recrutado que ele conseguia levar.





O suspeito exibia uma vida de luxo nas redes sociais e fazia propostas de empregos dos sonhos na Tailândia para esses jovens, incluindo 1,5 mil dólares por mês de salário, sem custos de moradia ou alimentação. Os jovens aceitavam essa proposta, mas quando chegavam na Tailândia, a realidade era totalmente diferente. As vítimas foram levadas à Mianmar, numa espécie de cativeiro, onde foram obrigadas a trabalhar numa condição análoga à escravidão.





No dia 16 e novembro, 10 jovens foram resgatados em Mianmar pelo Ministério das Relações Exteriores, sendo repatriados. Com as investigações da polícia, Luis Sales foi identificado e ele acabou sendo preso ainda na Ásia. Ao chegar ao Brasil, a polícia já estava à espera para ser preso.





Com informações do G1/CE