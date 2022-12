Inscrições do concurso da PMCE para concorrer às vagas de 2º tenente encerram nesta quarta-feira (21)

Seleção possui oportunidades voltadas para candidatos do sexo feminino e masculino com ensino superior completo.





O prazo de inscrições do concurso com 113 vagas de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) acaba nesta quarta-feira (21). Os interessados podem se candidatar através do site do Idecan. É necessário desembolsar uma taxa de R$ 180.





Das oportunidades, 96 são destinadas a candidatos do sexo masculino e as 17 restantes para o feminino. Além das vagas imediatas, o certame prevê formação de cadastro reserva, com 187 lugares disponíveis.





QUEM PODE SE CANDIDATAR?





Os critérios para participação incluem ter entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias, possuir CNH na categoria B válida, e ensino superior. Além desses requisitos, ainda são exigidos, entre outros:





Ter, no mínimo, 1,62 m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57 m, se candidato do sexo feminino;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as militares;





SALÁRIOS





Inicialmente, a remuneração dos cadetes durante o Curso de Formação de Oficiais será de R$ 4.560,65. Para o aspirante a oficial, o salário chegará a R$ 7.128,23. Sendo promovido a 2° tenente, o profissional deverá receber R$ 8.084,05.





PROVAS E AVALIAÇÕES





O concurso para as vagas de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da PMCE será realizado em cinco etapas. São elas:





1ª Etapa: Prova Escrita (1ª Fase) de múltipla escolha sobre conhecimentos básicos e específicos | Avaliação Cotista (2ª Fase);

2ª Etapa: Exame de Saúde (Exame Médico, Biomédico, Odontológico e Toxicológico);

3ª Etapa: Avaliação Psicológica;

4ª Etapa: Avaliação de Capacidade Física;

5ª Etapa: Investigação Social.





Fonte: Diário do Nordeste