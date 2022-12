Ganhador de bolão da Copa do Mundo é encontrado morto

O ganhador de um bolão da Copa do Mundo foi encontrado morto em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, na segunda-feira (19). Conforme a polícia, ele saiu de casa um dia antes, no domingo (18), para buscar o prêmio e não voltou mais.





Segundo a corporação, a vítima foi identificada como Milton Gonçalves, de 51 anos. O corpo dele foi encontrado dentro de um rio.





A Polícia Civil informou que a quantia que ele receberia pelo prêmio do bolão era de R$ 150.





Conforme a instituição, não havia sido possível confirmar se a morte do homem tem ligação com o recebimento do dinheiro.





A polícia afirmou que instaurou um inquérito para investigar o caso e testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.





