Ganhador de bolão da Copa do Mundo é encontrado morto em rio

Ganhador de um bolão da Copa do Mundo, um homem de 51 anos foi encontrado morto, na manhã dessa segunda-feira (19/12), em um rio de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.





onforme o site RicMais, a vítima saiu de casa para receber o prêmio do bolão da Copa do Mundo no último domingo (18/12), e não voltou mais.





Milton Gonçalves era pai de seis filhos e, segundo informações da RICtv, foi encontrado morto por uma vizinha. Os familiares não souberam informar a quantia que ele receberia pelo bolão.





(Metrópoles)