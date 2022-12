Ladrões deixam de levar celular ao saber que vítima era pastor

Bandidos abordaram um motorista de aplicativo nesta terça-feira (13), durante uma corrida da Baixada Fluminense até a Zona Norte do Rio de Janeiro, mas decidiram fazer concessões à vítima após tomarem conhecimento de que se tratava de um pastor evangélico. Na ocasião, os criminosos levaram o carro, mas decidiram deixar o celular, a carteira e o dinheiro para que o homem pudesse retornar para casa.





– Você é evangélico, eu te entendo – disse um deles.





O caso ocorreu com o motorista Dhonne Costa de Britto Melo, de 37 anos. Em entrevista ao portal G1, ele explicou que os homens anunciaram o assalto no final da corrida, em Tomás Coelho. O líder evangélico detalhou que conseguiu gravar a ação dos bandidos com o celular.





– Eu tive a ideia de solicitar o meu celular, a minha carteira e um valor para eu sair do local, até porque eu estava longe de casa. E eles assim concordaram, temeram ali por tudo o que, na mente de um deles, um pastor representava – relatou Melo.





O desfecho da história foi feliz para o líder cristão. Logo após deixar o carro, ele encontrou uma viatura e foi transportado até a 44ª DP (Inhaúma), registrando o boletim de ocorrência do caso. Os policiais conseguiram localizar o carro nesta quarta-feira (14), que já foi devolvido ao dono. As autoridades trabalham para identificar os suspeitos.





(Pleno News)