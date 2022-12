TRISTEZA: Morador do Nordeste mostra absurdo de dinheiro gasto na transposição do São Francisco por Lula e Dilma e tudo perdido; VEJA VÍDEO

Um morador do Nordeste expressou a indignação dos nordestinos que tiveram seus olhos abertos durante a gestão do governo Bolsonaro. A transposição do São Francisco iniciada pelas gestões de Dilma e Lula foi praticamente toda desperdiçada.





O motivo do desperdício é o serviço mal feito pelos gestores. No vídeo, é possível ver a diferença na estrutura. Confira: