Líder de facção suspeita por quase 100 mortes é preso no RJ

O suspeito comandava uma organização criminosa que seria responsável por dezenas de assassinatos, somente na cidade de Ponta Grossa. A investigação acredita que o número de mortes envolvendo a facção chegue a 100, incluindo homicídios relacionados em outras regiões paranaenses.



“São dezenas de mortes, ainda não temos os números exatos, se falar de Ponta Grossa, o termo dezenas é melhor, pois muitos procedimentos ainda estão em trâmite, se somar outras cidades, seguramente chega nesses números.afirma Jasinski à Banda B



Os homicídios teriam como motivação a disputa entre organizações criminosas para a dominação do mercado local e regional de drogas, ocasião em que as vítimas são executadas sem qualquer possibilidade de defesa com dezenas de disparos de armas de fogo, sendo empregado, em algumas execuções, inclusive, armas de calibres restritos, como fuzis.



“Nós enfrentamos aqui em Ponta Grossa e em outras cidades do Estado uma onda de homicídios relacionadas a uma guerra de facções. Uma guerra pela disputado de pontos do tráfico de drogas. Desde 2019, observamos uma série de homicídios com a mesma forma similar. As vítimas eram assassinadas com dezenas de disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de defesa, veículos queimados sem deixar rastros. Além dele ordenar as mortes, ele mesmo é suspeito de vários desses homicídios.” Afirma delegado



Sobre a Operação



No final do mês de junho, Polícia Civil em Ponta Grossa e o Ministério Público, através do GAECO, deflagraram o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão, sendo um deles na cidade de São Paulo (SP). Dois foragidos foram localizados e presos em Paranaguá recentemente.



De acordo com a Polícia Civil, além da prisão do líder da facção, Fernando Everaldo de Silva, outras sete pessoas foram presas – 4 homens e 3 mulheres – em operações anteriores.



