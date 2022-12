VÍDEO: PT, que chamava o Orçamento secreto de fraude, vota a favor do Orçamento secreto

Em 25 de agosto, o então candidato à Presidência Lula participou da sabatina do Jornal Nacional, da Rede Globo. Entre os afagos do apresentador William Bonner, que afirmou que Lula “não devia mais nada para a Justiça”, o petista se “comprometeu” com o povo brasileiro: caso fosse eleito, iria convencer o Congresso a abrir mão do “Orçamento secreto” — que só era chamado de “secreto” para desgastar o presidente Jair Bolsonaro. Para o PT, tratava-se de um “escárnio antidemocrático”



Nesta sexta-feira, 16, quase cinco meses depois da fala do petista, o Congresso Nacional aprovou o texto-base de um projeto de resolução, de autoria da Mesa do Senado e da Câmara, que cria regras para a distribuição de recursos das emendas de relator — é o nome correto do Orçamento secreto.



Na Casa, foram 328 votos a favor, e no Senado 44. A bancada do PT votou a favor do Orçamento secreto.

*Com informações da Revista Oeste*.