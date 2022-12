Marcelo Freixo será presidente da Embratur na gestão Lula

Preterido na disputa pelo Ministério do Turismo, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) ocupará o cargo de presidente da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) durante a gestão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Freixo chegou a ser um dos nomes cotados para liderar a pasta do Turismo, mas Lula acabou optando pela deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ).





A futura ministra, porém, usou as redes sociais nesta sexta (30) para anunciar ter feito um convite ao colega do PSB:





– Acabei de convidar o deputado Marcelo Freixo para presidir a Embratur e me auxiliar a reconstruir o turismo brasileiro, reforçando nossa imagem junto aos mercados internacionais e, assim, atrair mais turistas para o Brasil. Convite aceito – escreveu ela em postagem no Twitter.





Freixo também se manifestou agradecendo a Daniela e Lula pela “confiança”.





– Vamos trabalhar juntos para reconstruir a Embratur e transformar o turismo num instrumento de desenvolvimento sustentável e geração de emprego. O Brasil voltará a ter protagonismo no setor – assinalou.





De acordo com informações da Folha de S. Paulo, Freixo deve migrar do PSB para o PT. Antes, o parlamentar era filiado ao PSOL.





Essa será a primeira vez que Freixo ficará sem mandato deste 2007. Este ano, ele chegou a concorrer ao cargo de governador do Rio de Janeiro, mas perdeu no primeiro turno para Cláudio Castro (PL), nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).





(Pleno News)