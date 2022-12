MEDICINA UNINTA: Campus Itapipoca oferta 05 bolsas integrais para iniciar na carreira médica

O Centro Universitário Inta (UNINTA) torna público o edital de seleção para o preenchimento de 05 (cinco) vagas com bolsas integrais para o curso de Medicina Campus Itapipoca. As inscrições estão abertas e devem durar até o dia 14 de fevereiro de 2023 pelo link uninta.vc/bolsasitapipoca

As vagas são exclusivas para pessoas que tenham concluído o ensino médio em escola pública, que sejam nascidos e residentes nos municípios que compõem a Microregional de Saúde de Itapipoca e atendam as demais condições do Edital. Com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior das comunidades indígenas e quilombolas, estes também estão contemplados entre as vagas da seleção.Para se inscrever, o interessado deverá ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir da edição de 2010 com média maior que 650 (seiscentos e cinquenta) pontos e nota na prova de redação superior a 600 (seiscentos) pontos.A Diretora de Carreiras da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves comentou o objetivo da abertura das bolsas. “Essa oportunidade que estamos disponibilizando para a comunidade faz parte do compromisso social da instituição com o seu entorno. Um dos objetivos do curso de Medicina do UNINTA Itapipoca é também o desenvolvimento social da comunidade na qual estamos inseridos. Estas bolsas garantem que pessoas em certa situação de vulnerabilidade social tenham a chance de adentrar em um curso superior médico e transformar suas realidades. Espero que muitas pessoas possam participar e que as vagas sejam todas preenchidas”.A Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Me. Regina Aguiar, ressalta a importância de oportunidades como esta para a comunidade acadêmica e social. “As instituições de ensino superior têm o dever de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão, e acompanhado a isto têm o compromisso com a sociedade. Com o intuito de honrar esse compromisso, além de todos os projetos voltados para os problemas críticos de saúde da sociedade, disponibilizamos bolsas integrais de Medicina para aqueles que faltam condições financeiras para arcar com esse sonho. Promover a educação é o nosso trabalho e ao contribuirmos com o crescimento profissional dessas pessoas comprovamos nosso compromisso com a responsabilidade social”, colocou.