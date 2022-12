Deputados sobralenses são diplomados no TRE

A nova safra de deputados, colhida no pleito eleitoral de 2022, conta com três sobralenses. Um experiente, no terceiro mandato na Câmara dos Deputados, e dois estreantes na Assembleia Legislativa: deputado federal Moses Rodriges (UB), deputados estaduais Oscar Rodrigues (UB) e Lívia Gomes (PDT).



O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) concluiu a última etapa do pleito eleitoral, com a diplomação dos eleitos: 22 deputados federais, 46 deputados estaduais, além do senador Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e sua vice, Jade Romero (MDB).



A cerimônia aconteceu no auditório do TRE, em sua nova sede, no Luciano Cavalcante, na tarde desta sexta-feira (16), três dias antes da data limite para a diplomação. Presença restrita ao eleito e acompanhante no auditório principal, foi colocada à disposição de assessores e imprensa não credenciada a sala de memória com um telão, que retransmitia a solenidade no canal do YouTube do tribunal.



Sobral, que não contava com representante na Assembleia, agora tem dois. Cada um oriundo de forças distintas da política local, onde o grupo da família Rodrigues disputa o poder com a oligarquia dos Gomes. Já na Câmara dos Deputados, onde protagonizavam dois sobralenses, terá apenas um. Leônidas Cristino não logrou reeleição, ao contrário de Moses Rodrigues que vai para seu terceiro mandato.



Na chamada dos deputados, veio primeiro o mais votado (o federal André Fernandes, do PL, o estadual Carmelo Neto, do mesmo partido). A sequência seguiu a ordem alfabética.



Para Dr. Oscar Rodrigues, professor, chanceler do Uninta e com várias graduações, o diploma do TRE é diferente: “Traz a responsabilidade de representar todos os cearenses, e os sobralenses em especial. São grandes as demandas, como na educação e no emprego, mas vou focar na educação, que é minha área de atuação”.



Já o veterano Moses Rodrigues, que também atua no segmento educaconal e ocupa a vice-presidência da Comissão de Educação, ressalta a parceria com o pai, “a dobradinha que deu certo no Ceará”, apostando numa ação conjunta para o bem do Ceará. O parlamentar, que lutou para aprovação do Piso da Enfermagem, comemora outra vitória: a garantia dos recursos para o pagamento do piso a esses profissionais.