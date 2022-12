CRIME BRUTAL! EX-DETENTO CAMOCINENSE É MORTO E TEM CABEÇA DECEPADA NA ZONA RURAL DE JIJOCA

Um camocinense foi morto de forma bárbara na localidade de Córrego da Forquilha 3, na zona rural do município de Jijoca, bem no limite com o município de Camocim. João Pedro Teixeira, 30 anos, vulgo “João Galinha, foi morto a pauladas, facadas e pedradas e ainda teve sua cabeça decepada de seu corpo.



Conforme apurou o blog Camocim Polícia 24h, por volta das 17h25 de ontem, quinta-feira, 15, populares ligaram para o 190 de Jijoca informando que um homem havia sido morto na localidade citada. Uma equipe da PM foi ao local e localizou o corpo da vítima todo ensanguentado, com várias lesões e a cabeça decepada do corpo, uma cena realmente bárbara.





Passagens pela polícia



De acordo com a polícia, a vítima tinha saído recentemente do presídio e era apontado como o autor de vários furtos e roubos ocorridos recentemente na região, inclusive era suspeito de ter praticado um furto na terça-feira, 13, em um comércio na localidade de Córrego do Braço, zona rural de Camocim.



No ano de 2016, João Galinha foi preso várias vezes pela polícia no município de Camocim. Ele tinha passagens por furtos, assaltos e consumo de drogas.