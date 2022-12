MILAGRE! BEBÊ EM CADEIRINHA ESCAPA ILESO DE ACIDENTE COM 9 CARROS QUE PROVOCOU 2 MORTES

Um bebê que estava em uma cadeirinha escapou ileso de um acidente que envolveu nove carros no Paraná, nesta sexta-feira (16). O engavetamento que aconteceu na BR-467 deixou dois mortos e oito pessoas feridas.



De acordo com a tenente do Corpo de Bombeiros, Marcela Schwendler, o veículo em que o bebê estava teve as vítimas mais graves. No carro, estavam também o avô e a mãe da criança.



O homem não sobreviveu ao acidente e a mulher está internada em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Cascavel.

(Diário do Nordeste)