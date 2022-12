Mega da Virada aumenta prêmio para R$ 500 milhões; veja como apostar

A Mega da Virada 2022 está com valor acumulado e deve pagar R$ 500 milhões, R$ 50 milhões a mais do que o previsto anteriormente e 32% superior ao pago em 2021, que foi de 378,1 milhões, se consolidando ainda mais como maior prêmio da história das loterias brasileiras.



O preço de cada jogo pode variar entre R$ 4,50 a R$ 174.420,00, a depender da quantidade de números apostados.



O concurso ocorre no dia 31 de dezembro, às 20 horas, e as apostas podem ser feitas até às 17 horas do mesmo dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o país ou pela internet.





O que é a Mega da Virada?



A Mega da Virada é o concurso especial da Mega-Sena que acontece anualmente na última noite do ano. Ele é considerado o maior concurso das Loterias Caixa, ofertando prêmios milionários e sem acúmulo do prêmio. De acordo com a Caixa, se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina.





Como jogar?



As regras para jogar na Mega da Virada são as mesmas dos concursos regulares da Mega-Sena. Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os 6 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível ganhar prêmios acertando 5 ou 4 números.



Pode-se marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha).



A Teimosinha, que permite que sejam feitas apostas com os mesmos números em diferentes concursos, não está disponível para esse concurso.

(O Povo)