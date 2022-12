Papa Francisco pede oração por Bento XVI: “muito doente”

Vaticano não deu mais detalhes sobre a saúde de Bento XVI, que renunciou ao cargo de pontífice em fevereiro de 2013.

O pontífice fez a revelação sobre o estado de saúde de seu antecessor durante sua audiência geral no Vaticano na manhã desta quarta-feira (28), explicando que o religioso de 95 anos não está bem.



“Gostaria de pedir a todos vocês que rezem uma oração especial pelo Papa Emérito Bento. Para celebrá-lo, porque está muito doente, peçam ao Senhor que o console e apoie”, disse Francisco no final do seu discurso, sem dar mais detalhes sobre o estado de saúde de Bento XVI.



O ex-pontífice foi chefe da Igreja Católica, bispo de Roma e soberano do Estado da Cidade do Vaticano de abril de 2005 a fevereiro de 2013, quando chocou o mundo ao anunciar que deixaria o cargo por motivos de saúde, tornando-se o primeiro Papa em quase 600 anos a renunciar ao posto.



O Papa Bento XVI emitiu uma carta aberta explicando sua decisão, que dizia: “Cheguei à certeza de que minhas forças, devido à idade avançada, não são mais adequadas para um exercício apropriado do ministério petrino. Tanto a força da mente quanto a corpo são necessárias, força que nos últimos meses se deteriorou em mim a ponto de ter que reconhecer minha incapacidade para desempenhar adequadamente o ministério que me foi confiado”.



Ele acrescentou que pretendia passar o resto de sua vida “dedicado à oração”.



O Papa Francisco assumiu o cargo apenas algumas semanas depois de ser eleito, em 13 de março de 2013.



Fonte: Reuters