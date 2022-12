CRIMINOSOS BOTAM TERROR EM GURIÚ/CAMOCIM-CE

Neste ano, 15 homicídios foram registrados em Camocim, cinco deles no distrito do Guriú.

Lamentavelmente a polícia registrou mais homicídio a bala no distrito do Guriú, zona rural de Camocim. A vítima foi identificada como Francisco Bernardo de Moura, 52 anos, residente no citado distrito. As informações a seguir foram colhidas pela redação do blog Camocim Polícia 24h junto à Polícia Militar.



Era por volta das 05h da manhã desta terça-feira, 27, quando os pm’s do P.O.G. de Granja foram acionados para averiguar uma denúncia de que um homem teria sido executado a bala naquele distrito. ´



Chegando ao local foi confirmado o homicídio. Segundo informou um familiar, no momento do sinistro estava dormindo no seu quarto e de repente ouviu o barulho da porta da frente da casa ser arrombada. Segundo depois ouviu alguns disparos de arma de fogo. Disse ainda que não sabe precisar quantos bandidos eram, no entanto, ouviu quando eles disseram que a pessoa não poderia sair de dentro do quarto naquele momento. Momentos depois os bandidos fugiram possivelmente em motos. Logo após o parente da vítima foi em seu quarto e percebeu que o homem estava morto, todo ensanguentado.



Imediatamente, o restante da família e vizinhos acionaram o policiamento. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. Equipes policiais realizam diligências pela região à procura dos assassinos.





Camocim Polícia 24h