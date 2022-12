Mulher morre horas antes de concorrer no desfile Dama de Ouro, do Miss Hidrolândia

Faleceu nesta terça-feira (27/12), a senhora Marinete Gomes da Silva. Ela era uma das oito mulheres inscritas que concorrem logo mais às 19h no concurso Miss Hidrolândia, na Praça da Juventude daquela cidade, disputando na modalidade Dama de Ouro.



A causa da morte não foi divulgada.



De acordo com a Prefeitura Municipal, ela chegou a participar da pré-seletiva, realização de fotos oficiais e alguns ensaios, entretanto, dias depois, apresentou problemas de saúde, afastou-se do concurso e não resistiu nesta tarde vindo a falecer.



"Reforçamos os nossos mais sinceros sentimentos. Temos a certeza que deixará um grande vazio no coração dos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-la e com ela conviver", conclui a nota divulgada pela gestão.



Marinete chegou a disputar o Miss também no ano passado.



Além da própria Miss Hidrolândia 2023, que é disputada por dez garotas, também será aclamada nesta noite a Mini Miss.

(A Voz de Sta. Quitéria)