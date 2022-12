Momentos antes da diplomação de Lula, Bolsa desaba e dólar dispara; VEJA

Puxado pela Petrobras, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em baixa acentuada nesta segunda-feira (12). A estatal registra forte queda neste pregão, após notícias de que o filho de José Alencar, que foi vice-presidente nos dois mandatos anteriores de Lula, é cotado para assumir a presidência da empresa.





Além disso, o dia é marcado pela diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como presidente e vice no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em cerimônia prevista para começar às 14h. Investidores também operam cautelosos, em nível global, na expectativa pela divulgação da nova taxa de juros dos Estados Unidos.





Às 12h57, o Ibovespa tinha queda de 3,02%, aos 104.268 pontos. No mesmo horário, os papéis da Petrobras despencavam 5,71%. Veja mais cotações.





Na última sexta-feira, o índice subiu 0,25%, a 107.520 pontos. Com o resultado, o índice encerrou a semana com queda de 3,94%. No mês, o recuo acumulado é de 4,42%, enquanto, no ano, a alta é de 2,57%.





Em dia de agenda econômica mais fraca no Brasil e no exterior, o dólar abriu com certa volatilidade nesta segunda-feira (12), mas passou a operar em alta, enquanto investidores aguardam pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), que será anunciada na quarta-feira (14).





