Mulher usa criança para furtar picanha em supermercado de Manaus

Uma mulher, ainda não identificada, foi flagrada nesta quinta-feira (22), usando uma criança para furtar em um supermercado de Manaus.



Câmeras de segurança do estabelecimento registraram todo a ação criminosa da mulher, que encheu a cestinha do supermercado de picanha a vácuo.



Logo em seguida, a mulher coloca as carnes dentro da mochila da criança, que está tomando um sorvete e aparentemente se mostra bem nervosa com a situação.



Nas imagens, é possível ver o momento em que a mulher tenta sair do local com a criança como se nada tivesse acontecido, mas acaba sendo abordada pelos seguranças do supermercado.



A mulher até tenta ignorar a situação e continuar andando, mas ao ver que o segurança barrou a saída da criança que estava com a mochila cheia de carne, ela entrega a bolsa e puxa a criança de forma agressiva.



Ainda não há mais informações sobre o caso.



Fonte: Portal CM7