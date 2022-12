Passagens de ônibus interurbanos no Ceará vão ficar mais caras em 2023

Após publicação no Diário Oficial do Estado, os técnicos da Arce vão implementar as novas tarifas emitindo ordens de serviço. Das oito regiões, seis passaram por revisão tarifária.



A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) aprovou o reajuste tarifário do transporte rodoviário interurbano. As passagens de ônibus que circulam entre as cidades de Aracati, Russas, Morada Nova e Limoeiro do Norte vão ficar, por exemplo, 15,3% mais caras em 2023.



Confira o aumento por área de operação dos ônibus:

- 11,2% no valor das passagens para o Crato e Juazeiro do Norte;

9% em Iguatu;



- 8,2% no aglomerado urbano formado pelos municípios Crato, Barbalho, Juazeiro do Norte e Missão Velha;



- 4,9% em Sobral;



- 3% nas cidades de Canindé, Crateús e Tauá.



O serviço regular interurbano regular trata-se do transporte entre dois ou mais municípios do estado do Ceará, situando-se, pelo menos um deles, fora da Região Metropolitana de Fortaleza, e sendo operado por ônibus com características fixadas pelo poder concedente.



O sistema interurbano é organizado em oito regiões operadas por quatro empresas. Nesta modalidade do serviço de transporte, os novos valores se dão em função da quilometragem, considerando que se tratam de vários trechos.

(Sistema Paraíso)