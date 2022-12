Personal presa em SP recebeu auxílio emergencial por mais de um ano

Andrea Luciana Zaude recebeu cerca de R$ 5 mil do benefício entre 2020 e 2021; personal está presa por estelionato e tentativa de homicídio.



A personal trainer presa na última quarta-feira (28/12) após aplicar um golpe em uma loja de joias e atropelar o segurança de um shopping durante a fuga recebeu dezesseis parcelas do auxílio emergencial do governo federal.



De acordo com dados do Portal da Transparência, os valores, que variaram de R$ 150 a R$ 600, foram pagos entre abril de 2020 e outubro de 2021. No total, Andrea recebeu R$ 5.100 no período.

Andrea tem uma extensa ficha corrida de casos de estelionato, calotes e furto.



Câmeras de segurança registraram o momento em que a personal trainer Andrea Luciana Zaude atropela um segurança de um shopping na zona norte de São Paulo, enquanto fugia após dar um golpe em uma joalheria.



De acordo com o Departamento de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, a personal apresentou um falso comprovante de transferência bancária para retirar a encomenda da loja de joias.



Ao tentar ser impedida de deixar o local pelo segurança, após ser avisado pela gerência do shopping, ela avançou com o carro para cima do profissional, que teve uma fratura na perna.



Andrea foi presa na sequência por policiais militares da Rota, que identificaram o veículo dela e fizeram a abordagem.



