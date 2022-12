Penetra milionário: Fifa diz que chef do bife de ouro invadiu festa e abre investigação

A Fifa decidiu abrir uma investigação sobre a presença do chef de cozinha Salt Bae — dono da famosa churrascaria Nusr-Et, responsável pelo polêmico bife com folha de ouro — no gramado do Lusail Iconic durante a festa argentina pela conquista da Copa do Mundo. A informação é do jornal inglês Sky Sports.dono da famosa churrascaria Nusr-Et, responsável pelo polêmico bife com folha de ouro.





A presença “invasiva” do chef incomodou boa parte dos atletas, que foram “perseguidos” pelo turco para tirar uma foto com o troféu.





O empresário, mais conhecido como Salt Bae, tirou fotos com jogadores e até segurou a taça da Copa, mesmo sem ser uma autoridade pública ou um dos jogadores campeões. Ele fez cinco publicações exaltando a conquista da Argentina, apesar de ser turco, e sempre aparece “dando moral” para os jogadores e artistas famosos de diversas nacionalidades.





O empresário também “correu” para conseguir uma foto com Messi. Um vídeo que mostra Salt Bae “correndo atrás” de Messi repercutiu por causa da reação do jogador, que parecia se recusar a atender o pedido do turco.





Nursret ainda fez vídeos com Dí Maria e Christian Romero. Esse último acabou entregando a taça na mão do empresário em um ‘descuido’. Salt Bae aproveitou o momento para garantir um registro sozinho com a Copa.





(UOL)