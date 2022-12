Petrobras perde R$ 30 bilhões em valor de mercado em um dia

Em meio ao mau humor do mercado com a aprovação de mudanças na Lei das Estatais na Câmara dos Deputados na última terça-feira (13), a Petrobras perdeu R$ 30 bilhões em valor de mercado nesta quarta (14), de acordo um levantamento do economista Einar Rivero, da plataforma TradeMap.



Em suma, as chamadas ações preferenciais da petroleira – que não possuem direito a voto – registraram queda de 7,93% nesta quarta. Já as ações ordinárias – que dão direito a voto – anotaram uma redução ainda maior, de 9,8%. A companhia fechou o pregão desta quarta avaliada em R$ 301 bilhões.

Desde o dia 21 de outubro, nove dias antes do segundo turno da eleição presidencial e quando a empresa atingiu sua maior capitalização histórica (R$ 520 bilhões), a Petrobras já encolheu quase “uma Ambev” em valor de mercado. No período, a redução da companhia petroleira foi de R$ 219 bilhões – a Ambev vale R$ 238 bilhões.



A queda nas ações ordinárias da Petrobras nesta quarta foi a segunda mais alta desde 22 de fevereiro de 2021, época em que ocorreu a saída de Roberto Castello Branco do comando da empresa. Na ocasião, os papéis afundaram 20,48% em um único pregão. Desde então, a maior redução tinha sido registrada no último dia 24 de outubro, quando as ações caíram 9,89%.