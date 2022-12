Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, cumpriu, na noite dessa terça-feira (06), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem suspeito de participação em um crime de homicídio. O caso foi registrado em outubro deste ano, no distrito de Jaibaras, na cidade de Sobral.





Ronaldo Bispo de Sales (19), que já possui registro quando adolescente de um ato infracional análogo ao crime de homicídio, estava sendo investigado pelo envolvimento em um homicídio que vitimou um homem, de 23 anos, na região.





Com o levantamento das informações, o núcleo especializado representou pela prisão preventiva do suspeito.





Em novembro deste ano, a Polícia Civil já havia cumprido um mandado de prisão preventiva por um outro crime de roubo em desfavor de Ronaldo. O suspeito, que já se encontrava em uma unidade do sistema prisional, teve o mandado de prisão preventiva cumprido e segue à disposição da Justiça. A polócoa Civil segue com as investigações com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com o crime.





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3677-4711, número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS)