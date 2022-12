Ameaça de guerra nuclear no mundo está aumentando, alerta Putin

O líder russo Vladimir Putin alertou nesta quarta-feira (07) que a ameaça de guerra nuclear no mundo está aumentando. A declaração foi feita por ele em uma reunião televisionada de um conselho de direitos humanos do Kremlin.





Putin não chegou a prometer não usar armas nucleares primeiro em um conflito, dizendo que o arsenal é um “fator de dissuasão” em conflitos.





Na reunião, Putin reiterou que a Rússia defenderá a si mesma e a seus aliados “com todos os meios, se necessário”.





O líder russo ainda culpou os Estados Unidos e seus aliados por fazerem supostas “ameaças nucleares” e afirmou que a Rússia não brandirá seu arsenal “como uma navalha”.





Ainda no encontro, Putin se recusou a apoiar um apelo de um membro do conselho de direitos humanos para declarar publicamente que a Rússia não usaria as armas nucleares primeiro.





“Não perdemos a cabeça, entendemos o que são armas nucleares”, afirmou.





(Gazeta Brasil)