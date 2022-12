POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL APREENDE DROGAS E MUNIÇÕES

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou, na tarde dessa quinta-feira (9), na apreensão de drogas e munições. O trabalho policial ocorreu na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





Após recebimento de informações, policiais civis do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Municipal de Sobral se deslocaram para o endereço indicado. Na ocasião, 50 gramas de substâncias análogas a maconha e crack, 19 munições de calibre 38 e duas balanças de precisão foram encontradas escondidas em um terreno do bairro Alto da Expectativa.





Diante disso, o material foi encaminhado para a unidade policial, onde um procedimento foi instaurado. A PC-CE segue investigando no intuito de identificar o proprietário do material.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (88) 3677-4711, número da Delegacia Municipal de Sobral, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.