Bolsonaro: “Nada está perdido. O final somente com a morte”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) quebrou o silêncio e falou pela primeira aos seus apoiadores desde o término das eleições presidenciais, em 30 de outubro. O chefe do Executivo discursou por quase 20 minutos a uma multidão no Palácio da Alvorada, na tarde desta sexta-feira (9).





Acompanhado do candidato a vice-presidente, o general da reserva Braga Netto, do ex-ministro do Turismo Gilson Machado e do jornalista Oswaldo Eustáquio, Bolsonaro declarou que ele “deve lealdade ao povo brasileiro”.





– Se estou aqui é porque primeiro: acredito em Deus. Em segundo lugar porque devo lealdade ao povo brasileiro -disse.





O presidente salientou que ao longo de seu governo foi despertado o patriotismo no Brasil.





– O povo voltou a admirar a sua bandeira. O povo voltou a acreditar que o brasil tem jeito. Não é fácil enfrentar todo um sistema -afirmou.





Um dos temas principais do discurso do presidente foram as Forças Armadas.





– A minha função garantida pela constituição é ser o chefe supremo das Forças Armadas. As Forças são essenciais em qualquer país do mundo, sai o ultimo obstáculo para o socialismo – disse.





Bolsonaro procurou manter a esperança daqueles estão em acampamentos nos QGs por mais de 30 dias, assegurando que “nem tudo está perdido”.





– Nada está perdido. O final somente com a morte – declarou.