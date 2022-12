Croácia vence Brasil nos pênaltis e mais uma vez dá adeus ao sonho do Hexa

O sonho do hexacampeonato foi adiado em mais quatro anos para o torcedor brasileiro. A seleção perdeu o duelo complicado contra a Croácia nesta sexta-feira (9), em Doha, no Catar, por 4 a 2 nos pênaltis (empate sem gols no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação) e está de novo eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo. No estádio Cidade da Educação, a Canarinho não conseguiu acabar com o fantasma diante de europeus nessa altura da competição.





Enquanto o Brasil toma o caminho do aeroporto internacional de Hamad, a Croácia aguarda quem vencer logo mais o confronto entre Argentina e Holanda. As duas equipes se enfrentam a partir das 18 horas (de Brasília), no Lusail. A partida da semi acontecerá na terça, também às 18 horas, também no principal estádio do Mundial.





Desde 2002, quando ficou com o pentacampeonato, a seleção brasileira não vence um rival europeu nas quartas. Bateu a Turquia (no Mundial Japão e Coreia 2002), mas parou França (Alemanha 2006), Holanda (África do Sul 2010), Alemanha (Brasil 2014) e Bélgica (Rússia 2018).





Para o Brasil, Rodrygo (goleiro defendeu), Casemiro, Pedro Marquinhos (trave) bateram. Do lado croata, Vlasic, Majer, Modric e Orsic cobraram, todos com perfeição.