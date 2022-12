No início da noite de hoje, 19, várias composições policiais foram acionadas via Ciops para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no Residencial Caiçara.





Realizando diligências entre as Quadras 03 e 04, a equipe Raio 04 localizou um Revólver calibre 38 com seis munições intactas nas proximidades de um depósito de água.





O material apreendido foi apresentado na Delegacia Municipal de Sobral.





Fonte: Sobral 190