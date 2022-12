Por ordem de Alexandre de Mores, PF prende pastor que apoiava manifestações

O pastor Fabiano Oliveira foi preso durante a madrugada desta segunda-feira (19). A informação foi confirmada pela superintendência da PF. Oliveira participou de um ato em frente ao 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória (ES).



De acordo com o superintendente da PF no estado, Eugênio Ricas, o pastor não reagiu à prisão.



“Foi preso pela PF, sem resistência, encaminhado ao DML [Departamento Médico Legal] e entregue ao sistema prisional”, detalhou Eugênio Ricas.



Oliveira estava foragido desde a última quinta-feira (19). Ele é um dos alvos da operação contra pessoas que estão se manifestando contra o resultado da eleição do petista Luiz Inácio Lula da Silva.



O pastor não foi preso antes porque, segundo o superintendente da PF, um grupo de pessoas se aglomerou em frente ao batalhão, e que uma ação da PF naquele momento poderia ser revidada, colocando em risco a integridade de terceiros.



Foragido, Oliveira participou de uma live com bolsonaristas em frente ao batalhão.



Determinação



Além do pastor, Moraes determinou a prisão de mais três pessoas no Espírito Santo. Duas delas – o vereador de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos) e o jornalista Jackson Rangel, dono do site Folha do ES – foram presas na quinta-feira (15).



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pastor Fabiano Oliveira em frente ao 38º Batalhão de Infantaria de Vila Velha.



Na gravação ele diz que na noite anterior, sexta-feira (16), a PF tentou cumprir o mandado de prisão contra ele, mas que os manifestantes que estavam na frente do batalhão impediram o cumprimento da determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).