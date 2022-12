Sargento do CBMCE que ficou à deriva após salvamento de turista será promovido por bravura

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), Jairo Oliveira, que foi encontrado, nesta quarta-feira (7), após ficar à deriva ao realizar o salvamento de um turista francês que praticava kitesurf, na praia de Jericoacoara, no município de Jijoca de Jericoacoara – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14), será promovido por bravura. O militar foi encontrado entre as praias de Guriú e Tatajuba, no município de Camocim, após ficar no mar por quase oito horas.





Todo o aparato disponível das Forças de Segurança do Ceará, com apoio da Capitania dos Portos da Marinha do Brasil e de pescadores e moradores locais, foi disponibilizado na operação de resgate. Após o desaparecimento do bombeiro, equipes do CBMCE iniciaram as buscas. Reforços foram enviados ao local, drones foram utilizados e o planejamento operacional da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Ciopaer/SSPDS) começou imediatamente para delimitar a área de busca, a partir das informações sobre a maré e a direção do vento na região, em um trabalho conjunto com a Capitania dos Portos.





A ocorrência envolvendo o sargento Jairo teve início, por volta de 17h40 da terça-feira, dia 06, quando ele, utilizando uma moto aquática, socorreu um turista francês, que teve problemas no equipamento de kitesurf, na faixa litorânea da praia de Jericoacoara. Após salvar o homem, o bombeiro militar retornou ao mar para buscar o equipamento esportivo, quando a pipa enroscou no veículo e causou uma pane na moto aquática, deixando o sargento à deriva.





O preparo físico, técnico e mental do sargento Jairo Oliveira, que é bombeiro militar há 13 anos, foram decisivos para que ele chegasse em segurança em terra firme. “Após perceber que a maré estava levando o jetski cada vez mais para dentro, decidi abandonar a moto aquática e nadar até a faixa de areia. Nos momentos mais difíceis de cansaço, procurava manter a calma e pensava que tinha que continuar nadando para avisar para a minha mãe que eu estava bem. Depois de algumas horas, comecei a ouvir o barulho das ondas quebrando e me tranquilizei, pois sabia que estava próximo a areia. Quando toquei os pés no chão foi um momento de muita alegria. A mesma alegria que senti agora ao saber que vou ser promovido. É uma felicidade muito grande”, disse ele.





Para o coronel comandante geral do CBMCE, Ronaldo Roque, a promoção por bravura é uma forma justa de reconhecer e agradecer o esforço do militar que é um servidor público vocacionado. “Ele, mesmo num momento de grande dificuldade, se pautou por princípios éticos e morais e buscou resguardar a vida do turista que foi salvo, o equipamento de kitesurf dele e a moto aquática do Corpo de Bombeiros. É como diz o nosso hino: Vidas alheias e riquezas salvar. Essa promoção e essa homenagem são resultado da forma como a governadora Izolda Cela e o secretário Sandro Caron priorizam o reconhecimento aos nossos servidores”, ressaltou o comandante.





As informações sobre a operação de busca pelo bombeiro militar foram repassadas em coletiva de imprensa, na sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE). Na ocasião, estiveram presentes o comandante-geral do CBMCE, coronel Ronaldo Roque; o comandante-geral adjunto do CBMCE, coronel Zelio Menezes; o sargento do Posto Avançado de Jericoacoara, Jairo Oliveira; o médico do Batalhão do Socorro de Urgência (BSU) do CBMCE, coronel Ivamberg Sena; além do coronel do Comando do Interior do CBMCE, Anderson Viana; o chefe de operações da Ciopaer, tenente-coronel Emerson Bastos; e a capitã tenente Munik Holanda, chefe do Departamento de Segurança do Tráfego Aquaviário da Capitania dos Portos.





(SSPDS/CE)