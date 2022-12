VÍDEO: Macaco aparece "lavando louça" no Piauí

Um macaco-prego foi flagrado "lavando" uma panela, "amolando" faca, e "batendo" roupa em uma casa no município de Aroazes, no Piauí, na quarta-feira (7). Em entrevista ao g1, a dona do sítio Cristiane Braz detalhou que o animal é dócil, mas que já chegou a arrancar telhas da residência. Agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ibama) foram notificados e buscam fazer a captura do animal. Para servidores da Secretaria de Meio Ambiente do município, trata-se do mesmo macaco que apareceu "amolando" facão em cima de prédio, em junho.

