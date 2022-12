Sargento do Exército é executado na Bahia, VEJA VÍDEO

Um sargento do Exército foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (14) em Feira de Santana-BA. Fabrício da Silva Santos, de 23 anos, foi surpreendido por um homem armado no Parque Panorama, próximo ao Orfanato Evangélico. Câmeras de segurança flagraram ação.





A vítima aparece indo em direção à motocicleta, quando um carro branco para, um homem armado desce e aborda o sargento. O militar tenta mostrar que não estaria armado, mas mesmo assim é alvejado com tiros de escopeta. O atirador ainda recolhe objetos no chão e foge em seguida no veículo.





A autoria e a motivação do crime devem ser investigadas pela Delegacia de Homicídios (DH) da cidade.