Três paraquedistas do Exército caem em área residencial no RJ; VEJA VÍDEO

Três paraquedistas do Exército caíram em uma área residencial de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, na última segunda-feira (12).





Os moradores do bairro registraram a queda. Os paraquedistas faziam um treinamento e acabaram caindo em uma área residencial. Um deles ainda chegou a bater na fiação da rua.





O Comando Militar do Leste informou que uma rajada de vento forte desviou a trajetória do grupo e eles acabaram descendo em uma residencial. O Exército disse que ninguém se feriu e que os danos materiais serão solucionados no curto prazo.





(Terra Brasil Noticias)