STJ manda soltar a "Gatinha da Cracolândia"

A influencer Lorraine Cutier Bauer Romeiro, mais conhecida como Gatinha da Cracolândia, teve a prisão substituída por medidas cautelares após um habeas corpus julgado na terça-feira (13) pelo Superior Tribunal de Justiça. A informação foi publicada inicialmente pelo G1.





Em abril, a influenciadora foi condenada a cinco anos de prisão e ao pagamento de multa de R$ 50 mil no processo a que responde por tráfico de drogas.





Lorraine foi presa no dia 30 de junho de 2021 na região da Cracolândia, em São Paulo, com 10 porções de cocaína, seis de maconha e 10 pedras de crack. No momento de sua prisão, Lorraine teria revelado aos policiais o local onde armazenava os entorpecentes, em um hotel na rua Helvétia.





(Gazeta Brasil)