“Bolsonaro não vai decepcionar ninguém”, avisa Valdemar

Em vídeo publicado nas redes sociais, presidente do PL criticou decisão do TSE de manter multa de R$ 22,9 milhões.

Nesta quinta-feira (15), o presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, criticou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de manter a multa de R$ 22,9 milhões ao partido por “litigância de má-fé”. Em um vídeo publicados nas redes sociais, o político disse ter ficado surpreso após a Corte não liberar as contas da sigla.





A multa foi aplicada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, após o PL pedir revisão extraordinária do resultado do segundo turno das eleições presidenciais. A sigla afirmou que cerca de 60% das urnas não eram auditáveis, enquanto o ministro rebateu dizendo que todas as urnas são auditáveis e considerou o argumento do partido “esdrúxulo”.





Diante da punição, o partido decidiu recorrer, mas teve sua medida negada pela Corte. Em seu vídeo, Valdemar criticou a decisão de Moraes.





– Fiquei surpreso porque não vão liberar nossas contas. O ministro Alexandre [de Moraes] falou até em extinção do partido. Isso não tem como dar certo. Tudo que é feito de maneira errada, dá errado. É só esperar pra ver. Como fazer política desse jeito – indagou.





Valdemar também falou sobre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que estão nas ruas e disse que o presidente “não vai decepcionar ninguém”.





– Essas famílias que estão prestigiando têm todo nosso apoio (…). O nosso povo que está acampado são pessoas de famílias (…). Eu quero agradecer vocês que estão na rua. Que estão lutando. Continuem na luta. Bolsonaro não vai decepcionar ninguém. Ele é um grande líder que chegou para ficar – destacou.





(Pleno News)