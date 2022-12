Suspeito de tentativa de feminicídio é preso pela Polícia Civil em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu, na tarde desta sexta-feira (23), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 30 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira, uma mulher de 26 anos. O homem foi capturado no bairro Couto Fernandes.





Segundo informações policiais, a vítima estava em casa quando o suspeito pulou a janela do imóvel e atingiu a ex-mulher com um objeto perfurocortante. Além de tentar matar a ex-mulher, o homem ainda agrediu a própria filha, uma criança de três anos. Ainda segundo os levantamentos policiais, o homem não aceitava o fim do relacionamento. O crime ocorreu no último domingo (18), no bairro Autran Nunes.





Diante do ocorrido, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, representou pela prisão do alvo, que foi acatada pelo Poder Judiciário. A vítima requereu medidas protetivas de urgência. O suspeito teve seu mandado cumprido. Agora, ele está à disposição da Justiça.





(CN7)