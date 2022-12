Cid quer presidência da Assembleia e irmãos em duas secretarias para apoiar Elmano

O anúncio de todos os nomes que vão ocupar as secretarias no Governo Elmano de Freitas está atrasado porque o senador Cid Gomes quer impor seus caprichos para apoiar a nova gestão. A conversa do governador eleito com o FG esgarçou ainda mais a relação entre os dois — e o rompimento é tido como certo. O futuro ministro da Educação do Governo Lula, Camilo Santana, atua como bombeiro, mas também não aceita as exigências de Cid.





O FG quer a todo custo presidência da Assembleia do Ceará para o deputado Sérgio Aguiar, que apoiou Roberto Cláudio na corrida pelo Abolição este ano. Essa jogada é uma estratégia de Cid para agradar a Ciro — com quem está brigado desde a rasteira dada na governadora Izolda Cela pelo ex-presidenciável.





Outra exigência de Cid é que dois de seus irmãos (Lia e Lúcio Gomes) comandem duas secretarias no Governo Elmano.





Em tempo





O senador FG acredita que se seus caprichos forem atendidos conseguirá desmoralizar Elmano já na largada. Cid veta à reeleição de Evandro Leitão. E tem feito críticas pesadas ao presidente da Assembleia.





Em tempo II





Elmano topa romper com Cid, mas não trai Evandro. Nem Camilo trai Elmano e Evandro.





Fonte: CN7