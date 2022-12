Tirullipa é processado por importunação sexual na ‘Farofa’ da Gkay, diz colunista

O influenciador e humorista Tirullipa está sendo processo por importunação sexual apósepisódio que o levou à expulsão da Farofa da Gkay, em novembro deste ano. A informação, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, revelou o processo nesta quarta (28), encabeçado por uma das mulheres que teve o biquíni desamarrado por ele no evento.





Segundo matéria do Em Off, a influenciadora Vitória Guedez deu entrada em pedido de indenização por danos morais, alegando violação do direito à imagem e honra. Com o biquíni desamarrado, ela disse ter ficado com seios expostos, além de tê-los tocados por Tirullipa.





A colunista ainda revelou outros detalhes divulgados por Vitória. Segundo ela, o filho de Tiririca teria gritado: ‘Fartura! Fartura!’ e, em seguida, os vídeos do momento começaram a viralizar nas redes sociais.





Diário do Nordeste