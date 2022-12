Neto de Bob Marley, cantor morre aos 31 anos

O músico Jo Mersa Marley, filho do ícone do reggae Bob Marley, morreu, aos 31 anos, logo após ter uma crise de asma dentro do próprio carro, segundo informou o portal TMZ. Apesar disso, a causa oficial da morte não foi divulgada pela assessoria do artista.





A confirmação veio em uma publicação do jornalista jamaicano Abka Fitz-Henley, revelando que ele foi “encontrado inconsciente” dentro de um veículo nos Estados Unidos.





Ainda conforme informações do TMZ, Joseph Marley, nome dele de batismo, deixa uma esposa e uma filha, que não teve a idade revelada.





(Terra Brasil Noticias)