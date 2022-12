URGENTE: Grande incêndio em loja da Havan na Bahia; VEJA VÍDEO

Uma unidade da Havan foi atingida por um incêndio em Vitória da Conquista (BA) na manhã desta quarta-feira. Imagens que mostram o empreendimento tomado pelas chamas viralizaram nas redes sociais. Segundo a empresa, a loja estava fechada quando o incêndio começou. Não houve feridos.





“A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes”, afirma o comunicado.