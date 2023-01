655 pessoas foram presas no Ceará em 2022 por homicídios

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil prendeu 655 pessoas envolvidas com homicídios em Fortaleza durante o ano de 2022. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os alvos, em sua maioria, estavam com mandados de prisão preventiva e temporária em aberto, bem como foram capturados em flagrante delito.





De acordo com a polícia, além do aumento de 23,35% comparados ao mesmo período do ano de 2021, quando 531 pessoas foram retiradas de circulação nos 12 meses do ano, os números apresentam, ainda, que a maioria das capturas, em 2022, ocorreu na Grande Messejana.





Outro dado apresentado pela pasta é a quantidade de inquéritos policiais concluídos e relatados com autoria. No ano de 2022, foram 346 inquéritos policiais de crimes de homicídios concluídos, já em 2021, foram 216, um aumento de 60,19%.





Ainda em 2022, foram 271 mandados de buscas e apreensão cumpridos.





(G1/CE)