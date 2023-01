Haddad não garante salário mínimo de R$ 1.320 em 2023

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta quinta-feira (12), que não tem como garantir o salário mínimo em R$ 1.320 neste ano.

O valor de R$ 1.302 está valendo em razão de uma Medida Provisória do presidente Jair Bolsonaro (PL), em dezembro.





A proposta de orçamento para 2023 previa um aporte de R$ 6,8 bilhões a fim de financiar o reajuste do piso prometido por Lula (PT). Mas, segundo o governo, o valor não foi suficiente para bancar o mínimo em R$ 1.320, valor divulgado pela equipe de transição, após a posse do governo petista.





O ministro da Fazenda atribuiu o entrave a questões orçamentárias do INSS, que teriam comprometido a verba do governo que seria destinada ao aumento salarial do mínimo.





– Esses recursos do orçamento foram consumidos pelo andar da fila do INSS. Porque a partir do início do processo eleitoral, por razões que não tem nada a ver com dignidade, a fila começou a andar – argumentou Haddad.





Ele ressaltou que não há rompimento do pacto de Lula acerca do salário mínimo em R$ 1.320, apesar de estar em vigor o valor fixado por Jair Bolsonaro.





– Não tem pacto rompido, o presidente cumpre sua palavra neste mês e cumprirá em todos os anos. É um compromisso de vida dele. Não posso submeter uma decisão sem os cálculos estarem refeitos – finalizou.





(Pleno News)