Nova presidente da Caixa anuncia suspensão do consignado do Auxílio Brasil

Nesta quinta-feira (12), a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, disse que o consignado do Auxílio Brasil será suspenso.

“Eu já posso anunciar para vocês que nós estamos suspendendo o consignado do Auxílio por duas razões. A primeira é que o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro. Então, como o ministério vai revisar o cadastro, não é de bom-tom que a gente mantenha, porque não sabemos quem vai ficar nesse cadastro ou não”, disse a nova presidente do banco após a cerimônia de sua posse no comando do banco público.





O consignado do Auxílio Brasil foi criado por meio de uma medida provisória em 2022, que recebeu o aval do Congresso Nacional e foi sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL).





Nesta semana, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT-PI), anunciou que em fevereiro vai apresentar a proposta de um novo Bolsa Família





