ALERTA! TikTok: Desafio com nitrogênio líquido pode até matar; entenda

Doce encharcado de nitrogênio líquido já deixou mais de 20 crianças feridas na Indonésia.

Desafios do TikTok viralizam nas redes sociais, mas podem apresentar sérios riscos à saúde, como o famigerado desafio do cotonete, onde pessoas fumavam as hastes como se fossem cigarros, comprometendo a saúde. Agora é a vez da “respiração de dragão”.





Um doce composto por nitrogênio líquido produz um efeito impressionante e foi parar nas mídias sociais, mas o perigo é que esta “brincadeira” já deixou mais de 20 crianças feridas na Indonésia. O divertimento pode custar caro e já causa preocupação nas autoridades de saúde em razão do risco de intoxicação alimentar e outros problemas.





O doce “chiki ngebul” é vendido nas calçadas da Indonésia e oferecido ao consumidor com alta concentração de nitrogênio líquido. Quando ingerido, o líquido evapora, liberando uma fumaça pelo nariz e pela boca.





Os efeitos são tão nocivos que o governo da Indonésia já está tomando as medidas necessárias para pôr fim ao consumo do produto. O jornal britânico The Guardian, nesta terça-feira (17), produziu uma matéria alertando para o quão nocivo é este doce.





Autoridades do país solicitaram às agências de saúde que fizessem uma inspeção nos estabelecimentos que utilizam nitrogênio líquido e informe acerca do consumo consciente e dos riscos. Já os ambulantes que trabalham com o produto estão sendo orientados a não comercializar doces com a substância. As escolas também receberam a mesma orientação.





O nitrogênio líquido pode acarretar em problemas de saúde que vão além da intoxicação alimentar. Ele pode levar a queimaduras e perfurações no intestino, principalmente no organismo de crianças. Sua ingestão pode até levar à morte, segundo informações do governo da Indonésia.





(Pleno News)