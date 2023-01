Aplicativo 99 faz demissão em massa no Brasil

No início desta semana, a empresa de mobilidade 99, que pertence ao grupo chinês DiDi, começou a demitir funcionários no Brasil. Cerca de 800 pessoas trabalham na companhia no país. A lista de cortes incluiria profissionais de áreas como experiência do cliente, recursos humanos, segurança, redes sociais e análise de dados.





“Para seguir democratizando nossos serviços, incluindo soluções de pagamento digital com a 99Pay, realizamos avaliações extensas da nossa alocação de recursos em todas as linhas de negócio. Como resultado deste e de outros fatores operacionais, tomamos a difícil decisão de conduzir uma reorganização interna. Infelizmente, tivemos que nos despedir de um grupo de funcionários esta semana, aos quais somos extremamente gratos por suas contribuições”, diz a plataforma.





“Sabendo que a conjuntura macroeconômica também impacta diretamente nossos usuários e parceiros, reafirmamos nosso compromisso em continuar oferecendo serviços mais acessíveis aos mais de 20 milhões de usuários ativos, gerando valor para todo o ecossistema que apoiamos”, afirma a 99.





(Gazeta Brasil)