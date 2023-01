Apple perde US$ 1 trilhão em valor de mercado em 1 ano

O valor de mercado da Apple caiu abaixo de US$ 2 trilhões nas negociações de terça-feira 3, pela primeira vez desde o início de 2021 e um ano depois de se tornar a primeira empresa de tecnologia de capital aberto, avaliada em US$ 3 trilhões.





As ações da Apple fecharam a terça-feira em queda de quase 4%, motivada por um relatório demonstrando que a multinacional norte-americana notificou vários fornecedores para fabricar menos peças para alguns de seus dispositivos mais populares no primeiro trimestre, incluindo os fones AirPods, Apple Watch e MacBooks.





Embora tenha crescido durante a pandemia de covid-19, a Apple sofreu reveses nos últimos meses. No começo de novembro, enfrentou interrupções significativas na linha de montagem dos iPhones de última geração, depois de um surto de covid em uma fábrica administrada pela Foxconn, em Zhengzhou, na China.





A Apple foi a primeira companhia de capital aberto a alcançar o valor de mercado de US$ 1 trilhão, em agosto de 2018. Dois anos depois, foi a primeira a chegar aos US$ 2 trilhões. Ela continua sendo a única companhia a ter alcançado o valor de mercado de US$ 3 trilhões. Não há no momento nenhuma empresa de tecnologia avaliada em mais de US$ 2 trilhões. A segunda maior companhia do setor é a Microsoft, avaliada em US$ 1,8 trilhão.





Como outras empresas de tecnologia, a Apple tem sentido os efeitos da derrocada na cadeia global de suprimentos e das notícias sobre uma possível recessão, que podem reduzir anunciantes e a compra de produtos, como iPhones.





(Terra Brasil Noticias)