Simaria acusa ex-marido de roubar R$ 5 milhões dela

A cantora sertaneja Simaria registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido, o espanhol Vicent Escrig, a artista alega que o ex-companheiro roubou R$ 5 milhões.





O ex-casal já possui outros problemas na justiça relacionados à guarda dos filhos. No processo, Simaria acusa Escrig de alienação parental.





O ex-marido da cantora diz que não vai se manifestar sobre os processos. A sertaneja enfrentou diversas polêmicas ao longo de 2022, entre elas o fim da parceria com a irmã Simone, uma pausa na carreira e os problemas com o ex-marido, com quem foi casada por 14 anos.





As informações são do programa Domingo Espetacular, exibido pela Record TV. Confira mais detalhes sobre as disputas judiciais do ex-casal.





(Terra Brasil Noticias)