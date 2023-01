Boletos do Garantia Safra 2022/2023 começam a ser entregues em Santa Quitéria

1.980 agricultores familiares de Santa Quitéria que aderiram ao programa Garantia Safra 2022/2023 começarão a receber os boletos do programa no valor de R$ 24, a partir de segunda-feira (16/01). O beneficiário deve comparecer na Secretaria de Agricultura, munido apenas do CPF, seguindo as datas e iniciais:

16/01: A, B e C

A, B e C 17/01: D, E, F, G, H e I

D, E, F, G, H e I 18/01: J, K e L

J, K e L 19/01: M

M 20/01: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z

Para esta edição, houve um reajuste de 41% no benefício, passando de R$ 850 para R$ 1.200 o valor pago a cada trabalhador rural, dividido em cinco parcelas.





O Município paga a quantia de R$ 72 por cada pessoa para garantir que tenha participação no seguro, além do Governo do Estado que arca com R$ 144 e o Federal pagando, no mínimo, R$ 480.





O programa Garantia Safra foi criado em 2002 e garante apoio aos produtores que sofrem com a perda da safra igual ou superior a 50%, em suas lavouras de milho, arroz, feijão, mandioca ou algodão, em razão de seca ou excesso de chuvas.









(A Voz de Santa Quiteria)